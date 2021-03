Wahlsystem in RLP : So funktioniert die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Am 14. März 2021 wird der Landtag in Rheinland-Pfalz gewählt. Wie das Wahlsystem funktioniert und wer wählen darf, erfahren Sie hier.

Jeder Bürger, der einen deutschen Pass besitzt, mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten im Bundesland Rheinland-Pfalz wohnt, ist bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wahlberechtigt. Anders als bei Europawahlen und Kommunalwahlen dürfen EU-Bürger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl nicht wählen. Grundsätzlich sind alle Bürger immer in der Gemeinde wahlberechtigt, in der sie mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Dort werden sie automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Welche Corona-Maßnahmen gelten in den Wahllokalen von Rheinland-Pfalz?

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 in Rheinland-Pfalz müssen Wähler und Wahlhelfer im Wahllokal eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Ausnahmen sind lediglich aufgrund ärztlicher Bescheinigung oder eines sonstigen zwingenden Grundes möglich. Außerdem gilt es, im Wahllokal Abstand zu halten und die Desinfektionsmöglichkeiten zu nutzen. Personen, die Symptome einer Corona-Infektion aufweisen oder in den letzten zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen nicht im Wahllokal in Rheinland-Pfalz wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder sich in Quarantäne befindenden Personen besteht dann bis 15 Uhr am Wahltag die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Alle Informationen zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz finden Sie hier.