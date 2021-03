Landtagswahl am 14.3 : SPD überholt in Umfrage die CDU in Rheinland-Pfalz

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die SPD in einer Umfrage vorn. Wäre bereits am kommenden Sonntag Wahl, käme die SPD auf 30 Prozent und die CDU auf 28 Prozent, ergab der Rheinland-Pfalz-Trend im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ nach einer Mitteilung vom Donnerstag. Die CDU verlor gegenüber der vorherigen Umfrage vor einer Woche drei Punkte, bei der SPD gab es keine Änderung. Die Grünen wären mit zwölf Prozent drittstärkste Kraft im Landtag - auch hier kein Gewinn und kein Verlust im Vergleich zur Vorwoche.



Die AfD verharrte bei neun Prozent und liegt gleichauf mit der FDP, die im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte hinzugewann. Die Linke erhielte weiterhin drei Prozent, den Freien Wählern gelänge mit fünf Prozent (plus einen Punkt) der Einzug ins Landesparlament in Mainz. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.



Es handele sich ausdrücklich nicht um eine Prognose, sondern um die politische Stimmung der laufenden Woche, hieß es in der Mitteilung. Ermittelt werde ein Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess, Rückschlüsse auf den Wahlausgang seien nur bedingt möglich.