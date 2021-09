Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern : SPD und Schwesig holen 39,6 Prozent

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Düsseldorf In Mecklenburg-Vorpommern wurde gleichzeitig mit dem Bundestag auch der Landtag neu gewählt. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Landtagswahl nach Auszählung aller Stimmen klar gewonnen.

Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haushoch gewonnen. Nach Auszählung aller 2003 Wahlbezirke erreichte die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Sonntag 39,6 Prozent der Stimmen und damit das zweitbeste SPD-Ergebnis überhaupt im Nordosten, wie am Montagmorgen auf der Homepage der Landeswahlleitung zu sehen war.