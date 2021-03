Newsblog : Kretschmann und Dreyer siegen – große Verluste für die CDU

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat schnelle persönliche Konsequenzen nach der Niederlage bei der Landtagswahl ausgeschlossen. „Personell werden wir zunächst mal nichts verändern“, sagte Baldauf am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Mainz. Eine inhaltliche Analyse gebe es natürlich. „Wir müssen sehen, warum das so kam. Das wird sauber, ordentlich aufgearbeitet“, fügte Baldauf an.

Nach Einschätzung von Baldauf hat die Corona-Pandemie der CDU den Wahlkampf sehr schwer gemacht und so zum schlechten Abschneiden beigetragen. „Man konnte überhaupt keine Nähe herstellen“, sagte er. Es sei überhaupt nicht drin gewesen, Fußballspiele zu besuchen oder in Gaststätten zu gehen, um mit den Leuten zu reden und sie zu überzeugen. Zudem stehe in Krisenzeiten die Regierung im Vordergrund. „Die Omnipräsenz in den Medien ist für einen Oppositionsführer nicht darstellbar.“