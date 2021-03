Vorberichte und Ergebnisse : Alle Infos zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Briefwahlunterlagen liegen im Rathaus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Liveblog Mainz/Düsseldorf Der 14. März ist Superwahlsonntag – in zwei Bundesländern wird gewählt. Wir halten Sie hier sowohl über die Ergebnisse und Vorabberichte der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz als auch über die Wahl in Baden-Württemberg auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken