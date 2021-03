Politbarometer-Umfrage : Grüne können in Baden-Württemberg auf Rekordergebnis hoffen

Grüne können in Baden-Württemberg auf Rekordergebnis hoffen

Analyse Eine Woche vor der Landtagswahl profitieren die Grünen im „Ländle“ massiv von der Popularität ihres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Die CDU verliert weiter und muss sich in ihrem einstigen Stammland nach einer Umfrage des Politbarometers abgeschlagen mit dem zweiten Platz zufrieden geben, die SPD schafft nur zehn Prozent.

Die Grünen können das eher konservative Baden-Württemberg bei der Landtagswahl am 14. März zu ihrem neuen Stammland machen. Nach einer Umfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt, liegt die Öko-Partei derzeit bei 35 Prozent (plus ein Prozentpunkt gegenüber der letzten Umfrage vor vier Wochen), wenn schon jetzt die Landtagswahl wäre. Das wäre das beste Ergebnis, das die Grünen je im „Ländle“ erzielt hätten und läge fast fünf Prozentpunkte über dem Resultat bei der Landtagswahl 2016, als die Partei auf 30,3 Prozent kam.

Bluten muss vor allem die CDU , die über Jahrzehnte die Politik in Baden-Württemberg mit Ministerpräsidenten wie Lothar Späth und Erwin Teufel maßgeblich prägte. Sie würde nach der Umfrage mit 24 Prozent ihr bisher schwächstes Ergebnis bei einer Landtagswahl im südwestlichen Bundesland erreichen. Gegenüber der Erhebung vor vier Wochen verlieren die Christdemokraten vier Prozentpunkte, bei der Wahl 2016 schaffte die CDU gerade einmal 27,0 Prozent.

Kaum Veränderung gibt es bei den übrigen Parteien. Die rechtspopulistische AfD bleibt bei elf Prozent (Wahl 2016: 15,1 Prozent), die SPD bei zehn Prozent (2016: 12,7), und die Linke würde mit drei Prozent (2016: 2,9) den Einzug in den Landtag verfehlen. Leicht zulegen in der jüngsten Umfrage konnte die FDP, die wie die Sozialdemokraten auf zehn Prozent kommen (plus ein Prozentpunkt). 2016 schnitten die Liberalen mit 8,3 Prozent schwächer ab.