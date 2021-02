Umfrage zur Landtagswahl 2021 : Diese Partei liegt in Baden-Württemberg aktuell vorn

Ministerpräsident Kretschmann (Archiv). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Am 14. März finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Bislang wird das Land von Grünen-Politiker Winfried Kretschmann regiert - aber wird das auch nach der Wahl so sein? Wen eine aktuelle Umfrage jetzt vorne sieht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der amtierende Regierungschef in Baden-Württemberg bekommt Traumnoten von seinen Wählern. Das geht aus der Umfrage des Politbarometers hervor, den die Forschungsgruppe Wahlen ermittelt und deren Ergebnisse unserer Redaktion zum Teil exklusiv vorliegen. Winfried Kretschmann erhält demnach bei den Befragten auf einer Skala von -5 bis +5 den unter Demoskopen ausgezeichneten Wert von 2,5. In Baden-Württemberg finden am 14. März Landtagswahlen statt.

Kretschmann würde in einer direkten Wahl zum Ministerpräsidenten 70 Prozent der Stimmen erhalten, auch die Anhänger der CDU würden ihn zu 65 Prozent wählen. Seine christdemokratische Herausforderin Susanne Eisenmann käme lediglich auf 13 Prozent der Stimmen. Ihre Beliebtheitswerte liegen sogar mit -0,3 im Negativbereich.

Die Popularität Kretschmanns zahlt sich für die Grünen in Baden-Württemberg aus. Sie schaffen in der Umfrage einen Zustimmungswert von 34 Prozent und liegen damit über dem Ergebnis der Wahl von 2016, als die Ökopartei mit 30,3 Prozent stärkste Kraft wurde. Auch die CDU, die lange Jahre in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellte, kann leicht zulegen und kommt auf 28 Prozent. Bei der Landtagswahl von 2016 landete sie bei 27 Prozent.

SPD liegt in Baden-Württemberg nur noch bei 10 Prozent

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Landtagswahlen und Bundestagswahl : Das Superwahljahr 2021

Federn lassen müssen die rechtspopulistische AfD, die auf 11 Prozent kommt (Landtagswahl: 15,1 Prozent) und die SPD, die nur noch zehn Prozent (2016: 12,7 Prozent) erreicht. Die FDP kann sich auf 9 Prozent (2016: 8,3 Prozent) leicht verbessern. Als Zweier-Konstellation ist danach nur ein grün-schwarzes Bündnis möglich.

Die Wähler im Südwest-Staat wünschen sich nach dieser Umfrage zu 34 Prozent ein schwarz-grüne Landesregierung, nur 13 Prozent votieren für Grün-Rot. Schwarz-Gelb kommt sogar nur auf acht Prozent als Wunschkonstellation. Übrigens ist die Zustimmung für eine grüne Führung innerhalb der bestehenden Koalition mit 44 Prozent Zustimmung ausgeprägter als für eine christdemokratische Führung, deren Akzeptanz bei 39 Prozent liegt.

Die Wähler stellen der grün-schwarzen Regierung insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Die Zufriedenheit beträgt 1,6, wobei die Grünen mit 1,2 leicht vor der CDU mit 1,0 liegen. Die Grünen führen bei den Kompetenzwerten bei der Pandemiebekämpfung, die CDU wird in Bildungs- und Schulfragen als kompetenter eingestuft.

(kes/rls)