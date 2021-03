Umfrage zur Landtagswahl 2021 : Diese Partei liegt in Baden-Württemberg aktuell vorn

Ministerpräsident Kretschmann (Archiv). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Am 14. März finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Bislang wird das Land von Grünen-Politiker Winfried Kretschmann regiert – aber wird das auch nach der Wahl so sein? Wen eine aktuelle Umfrage jetzt vorne sieht.

Auch bei den persönlichen Beliebtheitswerten hängte der Amtsinhaber die Herausforderin im Vergleich zu den vergangenen Umfragen noch weiter ab. 70 Prozent der Baden-Württemberg hätten der Umfrage zufolge lieber Kretschmann als Ministerpräsident, nur 11 Prozent würden sich Eisenmann als Regierungschefin wünschen.

Die Grünen profitieren vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg vor allem vom Ansehen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann – das bestätigen auch die Ergebnisse einer neuen Forsa-Umfrage: 48 Prozent aller Wahlberechtigten sind vor der Wahl am kommenden Sonntag mit dem Corona-Krisenmanagement von Kretschmann zufrieden – aber nur zwölf Prozent mit dem seiner CDU-Herausforderin, Kultusministerin Susanne Eisenmann. Dies gilt auch für die CDU-Anhänger (56 Prozent für die Arbeit Kretschmanns, 28 Prozent für Eisenmann). Bei den Sympathie- und Kompetenzwerten liegt Kretschmann ebenfalls deutlich vor Eisenmann.

Die Grünen sind laut Umfrage die einzige Partei in dem Land, deren Arbeit mit 50 Prozent deutlich mehr Wahlberechtigte ein positives Urteil geben. Wie stark der Kretschmann-Effekt ist, zeigt vor allem die Frage danach, welche Partei die Probleme am besten lösen könne: In Baden-Württemberg sagen dies 39 Prozent über die Grünen – im Bund nur zehn Prozent. Umgekehrt billigen 40 Prozent der Befragten auf Bundesebene der Union zu, am besten die Probleme Deutschlands lösen zu können – aber nur 19 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg glauben, dass dies auch für die CDU im „Ländle“ der Fall sei.

(bora/kes/rtr)