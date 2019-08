Michael Kretschmar ist seit Dezember 2017 für die CDU Ministerpräsident in Sachsen. Der 44-Jährige übernahm das Amt in einer Krise, nachdem sein Vorgänger Stanislaw Tillich (CDU) wegen des Wahldesasters bei der Bundestagswahl zurückgetreten war. Die CDU im Freistaat war zuvor mit knappen Abstand nur zweitstärkste Partei hinter der AfD geworden. Auch Kretschmer selbst verlor damals sein Direktmandat in Görlitz an einen AfD-Kandidaten und flog nach 15 Jahren aus dem Bundestag, wo er zuletzt immerhin Vizechef der Unionsfraktion war. Als Regierungschef prägte der studierte Wirtschaftsingenieur einen neuen Politikstil und sucht intensiv die Bürgernähe.