Andreas Kalbitz (AfD) Der 46-Jährige kam erst Jahre nach der Wende in den Osten. Inzwischen ist er verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin. "Vollende die Wende" steht auf AfD-Plakaten zur Landtagswahl - dass Kalbitz zur Wendezeit weit weg in Westdeutschland war, tut seiner Popularität in Brandenburg jedoch keinen Abbruch. 1972 in München geboren, war er von 1994 bis 2006 zunächst Zeitsoldat und Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Verknüpfungen ins rechtsextreme Lager sieht Kalbitz als Jugendsünden. So war er 2007 - nach eigenen Angaben als "Gast" - bei einem Treffen der inzwischen verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend. In den 90er Jahren engagierte er sich bei den als rechtsextrem eingestuften Republikanern.