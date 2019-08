Infos und Hintergründe : Alles zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen

Wahlplakate in Potsdam. (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Liveblog Düsseldorf Lange sah es so aus, dass die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag heftige Schockwellen nach Berlin schicken werden. Jetzt wittern die Amtsinhaber von SPD und CDU aber wieder ihre Chance. Es bleibt spannend.

