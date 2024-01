Sachsen-Anhalt Landtag sagt Holocaust-Gedenken wegen Bauernprotesten ab

Der Landesbauernverband Sachsen-Anhalt meldete für Samstag auf dem Domplatz eine Versammlung mit rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie etwa 300 Traktoren an. Dadurch würden weder am Domplatz noch im Plenarsaal „ein angemessenes, würdiges Gedenken an die Opfer des Nationalismus“ sowie eine geordnete An- und Abreise möglich, erklärte der Landtag.