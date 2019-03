Landesrechnungshof soll prüfen: Schwarz-Gelb vergab viele Gutachten ohne Ausschreibung

Düsseldorf Die Landesregierung vergibt offenbar ungewöhnlich viele Gutachten-Aufträge freihändig am Wettbewerb vorbei. Die Grünen rufen den Landesrechnungshof an.

Die Gutachten-Vergabe-Praxis der Landesregierung wirft neue Fragen auf. Der Grünen-Abgeordnete Horst Becker hat den Landesrechnungshof um Prüfung gebeten. In einem Brief an die Rechnungsprüfer, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt Becker: „In der aktuellen 17. Legislaturperiode hat die derzeit amtierende schwarz-gelbe Landesregierung auffällig viele Gutachten und Aufträge freihändig vergeben. Ich bitte Sie, diesen Umstand im Rahmen der Prüfungen des Landesrechnungshofes NRW zu berücksichtigen.“

Becker nahm eine entsprechende Berichterstattung unserer Redaktion zum Anlass für weitere Fragen zum Thema an die Regierung. Die Antworten liegen nun vor. „Demnach wurden 46 Prozent der Gutachten freihändig, also ohne jeglichen Wettbewerb vergeben“, fasst Becker das Zahlenwerk zusammen. 26 Prozent wurden über einen eingeschränkten Wettbewerb vergeben „und nur 22 Prozent qua Ausschreibung, bei der sich alle Interessenten im Markt um den Auftrag bewerben konnten.“

Wegen eines Vergabeverfahrens öffentlich in die Kritik geraten ist vor wenigen Tagen NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Nach Recherchen des „Kölner Stadtanzeigers“ hat ihr Ministerium ein 600.000 Euro schweres Digitalisierungsprojekt an Grundschulen freihändig an eine parteinahe Unternehmerin vergeben. Deren Geschäftsführerin ist Mitglied im Wirtschaftsforum der FDP und hat früher auch Geld an die FDP gespendet. Das Ministerium erklärte, die Firma der Unternehmerin sei der einzig in Frage kommende Auftragnehmer gewesen. Die freihändige Vergabe sei korrekt gewesen, weil das Auftragsvolumen unterhalb eines ausschreibungspflichtigen Schwellenwertes gelegen habe.