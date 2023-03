Hauptstadt vor Machtwechsel Berliner SPD will mit CDU Koalitionsverhandlungen führen

Berlin · Nach der Wiederholungswahl in Berlin deutet sich ein Machtwechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot an. Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufnehmen.

01.03.2023, 20:44 Uhr

Kai Wegner und Franziska Giffey bei einem Treffen in Berlin (Archivbild). Foto: dpa/Annette Riedl

Die Berliner SPD will Verhandlungen mit der CDU zur Bildung einer neuen Landesregierung aufnehmen. Das entschied der SPD-Landesvorstand mit 25 zu zwölf Stimmen bei einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch, wie Kevin Hönicke, Beisitzer im Landesvorstand auf Twitter mitteilte. „Wir haben mit der CDU festgetellt, dass es sehr große Schnittmengen gibt“, sagte die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an die Abstimmung. Sie sei „zutiefst überzeugt, dass dieser Weg richtig ist“, sagte Giffey im Kurt-Schumacher-Haus. Die bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar erstplatzierten Christdemokraten wollen am Donnerstag bekanntgeben, welche Koalition sie anstreben. Käme das Bündnis zustande, würde die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ihr Amt als Regierungschefin an CDU-Wahlsieger Kai Wegner verlieren. Sie sei jedoch bereit, als Senatorin „meinen Beitrag zu leisten“, sagte sie. Die Hauptstadt wird seit 2016 von SPD, Grünen und Linken regiert. Nach der später für ungültig erklärten Wahl im September 2021 hatten die drei Parteien ihr Bündnis erneuert. Neben Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün hätte auch diese bisherige Dreierkoalition im neuen Parlament eine Mehrheit. SPD bleibt mit 53 Stimmen knapp vor den Grünen Amtliches Ergebnis der Berlin-Wahl SPD bleibt mit 53 Stimmen knapp vor den Grünen Sollte Schwarz-Rot klappen, würde der CDU-Vorsitzende Wegner neuer Regierender Bürgermeister. Einen Regierungschef in Berlin stellte die CDU zuletzt mit Eberhard Diepgen, der von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 amtierte. Denkbar ist, dass die 44-jährige Ex-Bundesfamilienministerin Giffey in einer schwarz-roten Koalition einen Senatsposten übernimmt. Spekuliert wird über eine Art „Super-Ministerium“ mit besonderer Machtfülle. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kritisierte ein mögliches Zweierbündnis aus SPD und CDU. „Dass sich die SPD und die CDU nun offenkundig füreinander entscheiden, zeigt, dass kommt, wovor wir im Wahlkampf immer gewarnt haben: eine Rückschrittskoalition“, erklärte sie. Die CDU hatte die Wiederholungswahl am 12. Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Sie schnitten so schlecht ab wie noch nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. Seit 17. Februar hatten die Parteien in Sondierungsgesprächen ausgelotet, ob es eine gemeinsame Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und für eine Regierungsbildung gibt. Die CDU sprach je dreimal mit SPD und Grünen. SPD, Grüne und Linke kamen ebenfalls dreimal zusammen. Die Wahl am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt. Das Gericht ordnete eine komplette Wiederholung an. An der Dauer der fünfjährigen Legislaturperiode ändert sich nichts. Sie endet also 2026.

(felt/dpa)