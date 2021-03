Justizministerin verärgert : Lambrecht wirft Unionsfraktion bei Streichung von „Rasse“-Begriff Blockade vor

Berlin Vor gut einem Jahr wurde die Große Koalition dafür gelobt, dass der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz verschwinden soll. Doch es ist noch immer nichts passiert. Das moniert nun auch die SPD-Justizministerin.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat der Unionsfraktion eine Blockade bei der geplanten Streichung des Begriffs "Rasse" aus dem Grundgesetz vorgeworfen. "Grundgesetzänderungen brauchen Zeit für parlamentarische Debatten und Zwei-Drittel-Mehrheiten", erklärte Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Umso bedauerlicher sei es, "dass wir nun schon zum wiederholten Mal den in der Regierung abgestimmten Entwurf nicht im Kabinett beschließen konnten, weil die Unionsfraktion blockiert".