Lage bleibt angespannt: Droht an deutschen Flughäfen wieder ein Chaos-Sommer?

Hamburg Das Chaos auf den Flughäfen im Sommer 2018 darf sich nicht wiederholen - da waren sich alle Verantwortlichen einig und leiteten eine Reihe von Maßnahmen ein. Doch der Luftverkehr wächst schneller, als Politik und Wirtschaft gegensteuern können.

Mehr Personal auf den Flughäfen, schnellere Sicherheits- und Gepäckkontrollen und mehr Fluglotsen im Dienst - die Luftverkehrsunternehmen und die Politik haben Maßnahmen eingeleitet, damit der Luftverkehr sicher und pünktlich abläuft. Doch das reicht vielleicht nicht. „Da mit einem weiteren Wachstum des Luftverkehrs in Deutschland und Europa zu rechnen ist, können die bereits ergriffenen kurzfristigen Maßnahmen durch dieses Wachstum teilweise kompensiert werden“, heißt es in der Erklärung nach dem zweiten Luftfahrt-Gipfel am Donnerstag in Hamburg. Mit anderen Worten: Die Flugreisenden in Deutschland müssen sich in diesem Sommer weiterhin mit Verspätungen und Flugausfällen herumschlagen.