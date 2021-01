Debatte um Verlängerung und Impfstrategie : Länderchefs wollen längeren Lockdown - Spahn verteidigt sich

Die Schließung des Einzelhandels und der meisten Schulen bis Ende Januar wahrscheinlich. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin entscheiden am Dienstag. Gesundheitsminister Spahn verteidigt sich gegen Kritik an Impfstoff-Mangel.

Berlin/Düsseldorf Zahlreiche Ministerpräsidenten haben sich vor ihrer Konferenz am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar ausgesprochen. Allerdings ist die Neigung, auch Schulen und Kitas bis dahin weiter zu schließen, in den von hohen Infektionszahlen besonders betroffenen Ländern im Süden der Republik größer. „Stand heute gehe ich davon aus, dass der Lockdown noch einmal verlängert werden muss“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag. „Im Zweifel sollte er jetzt länger gehen, aber dafür umso nachhaltiger wirken“, sagte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Lockdown.

Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin konferieren am Dienstag per Video. Sie wollen entscheiden, ob und bis wann die Schließung des Einzelhandels, vieler Dienstleistungen sowie von Schulen und Kitas über den 10. Januar hinaus fortgesetzt werden soll. Grundlage sollen Daten des Robert-Koch-Instituts über das jüngste Infektionsgeschehen sein, allerdings sind darin die Wirkungen der zusätzlichen Kontakte an Weihnachten und Silvester noch nicht enthalten. Merkel und die Länderchefs wollen sich auch deshalb bereits am Montag von einer Gruppe aus fünf medizinischen Experten, darunter der Berliner Virologe Christian Drosten, beraten lassen. Zudem tagt am Montag die Konferenz der Kultusminsiter, um über die Zukunft des Schulunterrichts zu entscheiden.