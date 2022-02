Debatte um Öffnungsschritte : Länder uneins bei Corona-Lockerungen

«Hurra! Wir haben wieder geöffnet» steht auf einem Schild unterhalb der Speisekarte einer Gaststätte in Münzenberg in Hessen. (Archiv) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin Trotz hoher Inzidenzwerte kassieren immer mehr Bundesländer strenge Corona-Vorschriften, insbesondere für den Einzelhandel. Vor dem Bund-Länder-Gipfel in der kommenden Woche sorgt das bereits für Ärger, alle voran in Thüringen.

Berlin und Brandenburg heben die 2G-Regeln für den Handel auf, Bayern will die einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen, andere Länder halten an striktem Kurs fest: Von einem einheitlichen Pandemiemanagement fehlt in Deutschland derzeit jede Spur. Erste Länder gehen dagegen auf die Barrikaden. So hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine neue gesetzliche Grundlage für ein zwischen den Ländern abgestimmtes Vorgehen angemahnt.

In dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt, schreibt Ramelow, dass er bei der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar die Erwartung vertreten werde, „dass die künftig in den Ländern wirksamen Pandemiemaßnahmen durch bundesrechtliche Regelungen widerspruchsfrei abzusichern sind und über die konkrete Ausgestaltung des bundesrechtlichen Rahmens über den 19. März 2022 hinaus diskutiert wird“. Ramelow weiter: „Sämtliche Maßnahmen, die aufrechterhalten werden sollen oder neu vereinbart werden müssen, benötigen eine bundesrechtliche Grundlage.“ Es gehe ihm nicht darum, „einem Lockerungskurs pro oder contra das Wort zu reden. Ebenso wenig möchte ich die Debatte um die epidemische Lage von nationaler Tragweite neu führen“, betont Ramelow in seinem Brief. „Mich besorgt die Ambivalenz und Widersprüchlichkeit im Pandemiemanagement, die meines Erachtens nur überwunden werden kann, wenn der Deutsche Bundestag auf Vorschlag der Bundesregierung im Infektionsschutzgesetz den Rechtsrahmen für das Pandemiemanagement erneut anpasst“, schreibt der Ministerpräsident.

Zuvor hatte die Debatte um Lockerungen an Fahrt aufgenommen. Ministerpräsident Markus Söder sprach nach einer Sitzung des CSU-Vorstands von einer "sanften und kontrollierten Öffnung". Bei der Belastung des Gesundheitssystems drohe keine Überforderung mehr. Es gelte, die "Tür durch die Coronawand zu finden". Die Impflicht im Gesundheitswesen, die ab Mitte März gelten soll, führe zu erheblichen Problemen, wenn ungeimpfte Pflegekräfte kündigten. "Deswegen werden wir im Vollzug großzügigste Übergangsregelungen anwenden." Das laufe de facto "auf ein Aussetzen des Vollzugs" hinaus. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rügte das: „Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", erklärte der SPD-Politiker. „Wir müssen die pflegebedürftigen Menschen in den Heimen schützen. Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden. Dazu gefährden sie auch die Glaubwürdigkeit von Politik."

Andere Länder konzentrieren sich bei den Lockerungen auf den Handel. In Hessen etwa gilt seit Montag die 2G-Regel im Einzelhandel nicht mehr, in Sachsen bereits seit Sonntag, und noch in dieser Woche soll sie in Schleswig-Holstein wegfallen. Auch Brandenburg will sie abschaffen. In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Niedersachsen kippten bereits Gerichte die 2G-Regel im Handel.

Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen warnte davor, nicht haltbare Versprechen zu machen. „Wir brauchen eine realistische Perspektive anstatt falsche Hoffnungen zu machen. Die Erarbeitung von Öffnungsperspektiven darf deshalb nicht an ein Datum geknüpft sein, sondern muss von Daten über die aktuelle und zukünftige Pandemiesituation wie einer tagesaktuellen Hospitalisierungsinzidenz, der Auslastung der Betten auf Normal- und Intensivstation sowie der Personalverfügbarkeit im Gesundheitswesen geleitet sind“, sagte Dahmen unserer Redaktion. Das Motto einer Öffnungsperspektive müsse sein: „Vorausschauendes Planen statt vorschnellem Lockern“, so Dahmen. Dabei hält der Grünen-Politiker die wissenschaftliche Datenlage noch für unzureichend. „Hier müssen wir in den nächsten Wochen für eine entsprechende Datengrundlage sorgen. Auf dieser Grundlage kann das RKI dann unter Einbezug der Empfehlungen des Expertenrates ein entsprechendes Stufenschema entwickeln“, sagte Dahmen. Die Pandemie werde auch „in den nächsten Monaten“ weiter eine Rolle spielen, deshalb werden auch weiterhin „verschiedene Schutzmaßnahmen“ benötigt, so Dahmen weiter.