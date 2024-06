Klimaanpassungsgesetz tritt in Kraft Länder und Kommunen werden zu mehr Klimavorsorge verpflichtet

Innerhalb der Ampel-Koalition sieht man das naturgemäß anders. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann spielt den Ball an die Länder, indem sie betont, was der Bund finanziell bereits leistet. Man brauche „ein gemeinsames Verständnis zwischen Bund und Ländern, wie wir das finanziell stemmen“, sagte die Grünen-Politikerin. Denn man könne die Kommunen und Landkreise nicht damit alleine lassen. „Im ,Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz‘ des Bundes stellen wir bis zum Jahr 2027 3,5 Milliarden Euro bereit“, so Haßelmann. Die FDP-Umweltpolitikerin Konrad räumt zwar sein, dass der Bund die Länder „vor allem mit seiner Expertise“ unterstütze, „aber auch mit der Bereitstellung entsprechender Gelder in verschiedensten Programmen – vom Hochwasserschutz bis zur Städtebauförderung“, so Konrad.