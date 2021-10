Reaktion auf die Flut : Länder-Umweltminister fordern mehr Geld für Klimaanpassung

Schwerin Die Bilder von den verheerenden Sturzfluten im Juli sind noch in lebhafter Erinnerung. Die Umweltminister der Länder sind sich bewusst, dass Extremwetterlagen mit fortschreitendem Klimawandel häufiger werden und suchen nach neuen Strategien.

Als Reaktion auf die verheerenden Flutkatastrophen vom Juli dieses Jahres fordern die Bundesländer vom Bund mehr Geld und klare gesetzliche Regelungen für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. „Es ist an der Zeit, ein Klimaanpassungsgesetz auf den Weg zu bringen“, mahnte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin nach einer Sondersitzung der Länder-Ressortchefs. Die Auswirkungen des Klimawandels seien real. Der Staat habe einen Schutzauftrag zu erfüllen.