Besserer Schutz für Minderjährige Lauterbach will Verkauf von Lachgas an Kinder und Jugendliche verbieten

Lachgas ist bislang frei verkäuflich, es wird in Automaten oder am Kiosk angeboten. Und es wurde zuletzt als Rauschmittel bei Partys unter Jugendlichen immer beliebter. Doch der Konsum kann gefährlich sein, es können schwere Gesundheitsschäden auftreten. Um Minderjährige besser zu schützen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun eine Gesetzesänderung vorgelegt, mit der der Verkauf von Lachgas an Minderjährige verboten werden soll.