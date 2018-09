KV Nordrhein: Jeder siebte Patient versetzt den Arzt

Düsseldorf Viele Kassenpatienten in Nordrhein nutzen Service-Stellen, um schneller einen Termin zu erhalten – und erscheinen dann nicht, klagt Kassenärzte-Chef Bergmann. Er warnt vor einer Ausweitung auf Hausärzte.

Seit 2016 können sich gesetzlich Krankenversicherte, die lange auf einen Termin beim Facharzt warten müssen, an die Terminservice-Stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden. So schreibt es der Gesetzgeber vor. Und tatsächlich steigt die Nachfrage: 2017 vermittelte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) gut 15.000 Termine, im ersten Halbjahr diesen Jahres waren es schon rund 10.000 Termine, wie KV-Chef Frank Bergmann unserer Redaktion sagte. Das sei im Vergleich zu 70 Millionen Behandlungsfällen in Nordrhein pro Jahr zwar überschaubar, aber: „Ein großes Problem ist, dass 15 Prozent der Patienten ihre vermittelten Termine nicht wahrnehmen.“

Terminservice-Stellen versuchen, Patienten innerhalb einer Woche einen Termin bei einem Facharzt zu vermitteln. Anspruch auf einen Arzt oder Termin ihrer Wahl haben Patienten nicht. In medizinisch dringenden Fällen darf die Wartezeit maximal vier Wochen betragen, bei Routineuntersuchungen darf es auch länger dauern. Sollte die Servicestelle keinen Termin beim niedergelassenen Facharzt anbieten können, vermittelt sie ihn in eine Krankenhaus-Ambulanz. Das soll den Druck auf niedergelassene Ärzte erhöhen. Um die Service-Stelle nutzen zu können, brauchen Patienten eine Überweisung zum Facharzt – es sei denn, sie wollen zum Augen- oder Frauenarzt.

Nun will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Terminservice-Stellen ausbauen. Künftig sollen sich Kassenpatienten auch an sie wenden können, wenn sie Probleme mit Haus- oder Kinderärzten haben. Zudem will Spahn die Mindestsprechzeiten erhöhen und eine offene Sprechstunde für Patienten ohne Termin verpflichtend einführen. Diese Neuregelung soll im April 2019 in Kraft treten.