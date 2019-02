Nach Feldwebel-Beschwerde: Regierung überarbeitet Kurzhaar-Erlass für Soldaten

Berlin Ein Feldwebel hatte sich beschwert, dass er als Mann keine langen Haare tragen darf – Frauen hingegen schon. Das Verteidigungsministerium will nun mit einem neuen Gesetzesentwurf reagieren.

Das Bundesverteidigungsministerium hat eine schnelle gesetzliche Regelung angekündigt, damit Soldaten auch künftig nur kurze Haare tragen dürfen. Man werde jetzt zügig darangehen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, kündigte ein Sprecher am Freitag in Berlin an. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Vortag eine Beschwerde eines Stabsfeldwebel dagegen zurückgewiesen, dass er keine langen Haar tragen darf, aber eine Überarbeitung der entsprechenden Regelung verlangt.