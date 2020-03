Kurzarbeit : Kurzarbeit als Hilfe in der Not

Berlin Der Chef der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesarbeitsminister rechnen mit einem Rekord an Kurzarbeit in der Coronakrise. Sie kann Arbeitsplätze retten. Die Kosten trägt die Allgemeinheit. Dafür sollten Betriebe alles daran setzen, Kündigungen zu verhindern.

Wenn es noch eines Vergleichs bedurft hätte, dass das Coronavirus alle bisherigen Krisen in den Schatten stellt, ist es diese Zahl: Bereits 470.000 Betriebe – nicht Einzelpersonen - haben Kurzarbeit angezeigt. Und zwar nicht wie nur die klassischen Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Nein, auch Gastgewerbe, Handel und Medien gehen auf Kurzarbeit. Das lässt das Ausmaß der Rezession erahnen, in die die deutsche Wirtschaft jetzt steuert. In der Finanzkrise 2009 bezogen rund 1,4 Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld. Die Zahl im Jahr 2020 wird sehr viel höher ausfallen.

Kurzarbeit ist eine wirksame Hilfe in der Not. Es verlangt Arbeitnehmern finanzielle Einbußen ab. Und es weckt Ängste, dass der Arbeitsplatz am Ende ganz verloren geht. Für Betroffene mögen da Beruhigungsversuche des Wirtschaftsweisen und Frankfurter Ökonomen Volker Wienand wie Hohn wirken: „Wenn man eh ein Auto kaufen wollte, kann man das auch in ein paar Monaten tun.“ Nur wenn man eh den Job verliert, kann man in ein paar Monaten auch kein Auto kaufen. Arbeitsminister Hubertus Heil rechnet mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote um bis zu 200.000 Menschen.

Das Kurzarbeitergeld ist aber gerade dafür da, Arbeitsplätze zu sichern, damit die Wirtschaft schnell wieder hochgefahren werden kann, wenn die Zeit von Corona vorbei ist. Es kommt die Allgemeinheit teuer zu stehen. Deshalb müssen Betriebe alles dafür tun, die Mitarbeiter zu halten, die sie jetzt auf Kurzarbeit setzen. Dann wäre es für alle ein Gewinn.

Das Krisenmanagement der Bundesregierung erinnert in diesen Tagen immer wieder an die legendäre Zusicherung des früheren EZB-Chefs Mario Draghi: „Whatever it takes“. Es wird getan, was immer nötig sein wird. Das versichert nun auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, wenngleich etwas umständlich ausdrückt: „Das Geld ist kein limitierender Faktor, um den Rechtsanspruch auf Kurzarbeit zu finanzieren.“ Also: Kein Limit bei Kurzarbeit.

So einzigartig dieses arbeitsmarktpolitische Instrument aber auch ist, es hat Tücken und Lücken. Im Niedriglohnsektor oder bei Teilzeit etwa werden Beschäftigte mit Kurzarbeitergeld ihren Lebensunterhalt nicht bezahlen können. Für sie muss ein Ausgleich geschaffen werden, damit auch sie durch diese Krise kommen. Ein Blick über Deutschlands Grenzen hinaus dürfte vielen Bürgern aber spätestens jetzt bewusstmachen, wie stark diese Nation ist. In den USA regiert ein Präsident mit Lügen und Vorwürfen in der Krise, in Ungarn nutzt sie ein Regierungschef für Machtmissbrauch. In Indien stehen Millionen Menschen von einem Tag auf den anderen einfach vor dem absoluten Nichts.

