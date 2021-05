Arbeitsministerium : Heil will Kurzarbeit-Hilfe für Firmen bis Ende September verlängern

Heil will Kurzarbeit-Hilfe für Firmen bis Ende September verlängern

Berlin „Kurzarbeit ist teuer, aber Arbeitslosigkeit ist teurer“: Mit dieser Begründung will die Bundesregierung Unternehmen weitere drei Monate bei der Kurzarbeit unterstützen. Das soll ihnen Planungssicherheit geben.

Die Bundesregierung will die in der Corona-Krise geltenden Erleichterungen bei der Kurzarbeit zunächst für weitere drei Monate gewähren. „Wir verlängern die derzeitigen Regeln der Kurzarbeitergeldverordnung zunächst bis Ende September. Wenn es notwendig ist, werden wir darüber hinaus auch weiter verlängern“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Das gebe den Unternehmen in dieser schwierigen Phase Planungssicherheit und Perspektive.