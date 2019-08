Bisher freiwillig : Kurs für Kinder mit schlechtem Deutsch soll in Hessen Pflicht werden

Wiesbaden Spezielle Sprachkurse für angehende Grundschulkinder mit schlechten Deutschkenntnissen sollen in Hessen verpflichtend werden. Bislang ist der Besuch der sogenannten Vorlaufkurse freiwillig.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kündigte am Donnerstag in Wiesbaden an, eine Reform des Schulgesetzes 2020 auf den Weg bringen zu wollen. Dann könnten die Änderungen 2021 in Kraft treten.