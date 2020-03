Kostenpflichtiger Inhalt: Streit beigelegt : Abiturprüfungen trotz Corona-Krise

Ruhe beim Abitur ist in diesem Jahr das geringste Problem. Foto: Felix Kästle/dpa. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Die Kultusministerkonferenz wendet ein bundesweites Chaos vorerst ab: Nirgendwo soll die Reifeprüfung ausfallen. Die Länder erkennen die Ergebnisse der Schüler gegenseitig an. NRW will den genauen Zeitplan am Freitag vorstellen.