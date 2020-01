Ausstieg bis Ende 2021 geplant : Deutschland und Frankreich wollen Kükentöten schnellstmöglich beenden

Julia Klöckner und Didier Guillaume bei der PK in Berlin. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Berlin Spätestens Ende 2021 soll Schluss sein mit dem brutalen Vorgehen: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat am Montag in Berlin mit ihrem französischen Amtskollegen Didier Guillaume darüber beraten, wie das Töten männlicher Küken beendet werden kann.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Juni in einem Grundsatzurteil entschieden, das Töten von männlichen Küken sei "tierschutzrechtlich nur noch übergangsweise zulässig". Als künftige Alternative sieht das Gericht vor allem bereits bestehende Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei. Männliche Küken werden derzeit massenhaft getötet, weil ihre Aufzucht für die Brutbetriebe unwirtschaftlich ist.

Nach Angaben Klöckners wurden in Deutschland zuletzt pro Jahr zwischen 32 und 40 Millionen Küken getötet, 50 Millionen in Frankreich und rund 500 Millionen in Europa. Guillaume äußerte die Hoffnung, dass eine gemeinsame deutsch-französische Anstrengung bei der Beendigung des Kükentötens künftig auch auf weitere EU-Länder abstrahlen könne.