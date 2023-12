FDP-Vize Kubicki Notfalls Wehrpflicht wieder in Gang setzen

Kubicki sagte weiter, Deutschland sei „mental und auch faktisch momentan weder verteidigungsbereit noch verteidigungsfähig“. Europa insgesamt könne sich momentan nicht allein verteidigen. „Deshalb bin ich dafür, der Ukraine zu liefern, was wir liefern können. Und das dann schnell für die Bundeswehr nachbestellen.“ Es bestehe die Gefahr, dass die Amerikaner im Ernstfall nicht bereit seien, Europa zu verteidigen: „Also müssen wir so schnell wie möglich so viel wie möglich aufrüsten, notfalls auch die Wehrpflicht wieder in Gang setzen.“