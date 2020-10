Trotz Kritik von der Opposition : Bundestag beschließt umstrittene Wahlrechtsreform

Blick in den leeren Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Gegen heftigen Widerstand der gesamten Opposition hat der Bundestag am Donnerstagabend den Gesetzentwurf der Koalition zur Reform des Wahlrechts beschlossen. Überhangmandate sollen in Zukunft vermieden werden - das bedeutet aber auch einen Vorteil für CDU und CSU.

Dieser sieht vor, dass drei Überhangmandate künftig nicht mehr ausgeglichen werden, was nach dem derzeitigen Stand der Umfragen einen Vorteil für CDU und CSU bedeutet. Zudem sollen weitere Überhangmandate in begrenztem Umfang mit Listenmandaten derselben Partei in anderen Bundesländern verrechnet werden.