Spitzenpolitiker kritisieren Twitter Weniger Gezwitscher und mehr Törööö?

INfo

Start vor 15 Jahren „Just setting up my twttr.“ – das war der erste Tweet, den Mitgründer Jack Dorsey am 21. März 2006 verschickte. Heute hat Twitter 229 Millionen aktive Nutzer.

Verkauf Nach langem Hin und Her kaufte Tesla-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Ende Oktober 2022 für 44 Millionen US-Dollar.