Nach Gerichtsentscheidung Kritik an Faeser nach vorläufiger Aufhebung von „Compact“-Verbot

Das Bundesverwaltungsgericht hatte das Verbot des Firmengeflechts hinter „Compact“ am Mittwoch vorerst teilweise aufgehoben und damit einem Eilantrag der Herausgeber stattgegeben. Dem Gericht zufolge ist offen, ob das Verbot in der Hauptverhandlung standhält. Zwar gebe es bei dem Magazin Anhaltspunkte für eine Verletzung der Menschenwürde und für eine verfassungsfeindliche Haltung. Es sei aber zweifelhaft, ob der Anteil der Beiträge, in denen diese Haltung zum Ausdruck kommt, für das gesamte Magazin derart prägend sei, dass ein Verbot verhältnismäßig sei. Vor einem Verbot eines ganzen Mediums müsse man immer auch mildere Mittel wie presserechtliche Maßnahmen oder Veranstaltungsverbote in den Blick nehmen.