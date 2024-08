Kritik an Innenministerin Faeser Kommt die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit zu kurz?

Die Experten plädieren in ihrem 400-Seiten-Bericht etwa dafür, Muslimfeindlichkeit und Rassismus stärker zusammenzudenken, und die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit breiter in der Demokratiebildung zu verankern. Sie fordern unter anderem bessere Melde- und Beratungsstellen, eine verbindliche Auseinandersetzung mit Muslimfeindlichkeit in Schulen sowie rassismuskritische Fort- und Weiterbildungen in allen staatlichen Einrichtungen.