CDU-Landrat Christian Herrgott Landrat verteidigt Arbeitspflicht für Asylbewerber

Herrgott Weil unser Ansatz so große Aufmerksamkeit bekommt, habe ich allein gestern viele Anfragen von Vereinen und sozialen Trägern bekommen, die Arbeitsgelegenheiten schaffen wollen. Menschen an unterschiedlichen Orten einzusetzen bedeutet natürlich Aufwand, weil wir das ordentlich abwickeln wollen, rechtliche, versicherungstechnische Fragen sind zu klären. Aber die Nachfrage freut mich, weil sie das Thema in einen positiven Fokus rückt und Menschen miteinander in Kontakt bringt. Die Asylbewerber kommen aus ihren Unterkünften heraus und gehen einer sinnvollen Aufgabe nach, die der Gesellschaft nützt. Das wollen wir erreichen.