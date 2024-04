Mehr Gewalt und mehr junge Tatverdächtige Das bedeuten die Zahlen der Kriminalstatistik

Nein, nicht per se. Zum einen ist der Anstieg bei der Ausländerkriminalität auch ein statistischer Effekt. Durch die hohe Migration wuchs die ausländische Bevölkerung in Deutschland an — sowohl in absoluten Zahlen, als auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Außerdem stieg auch insgesamt die Einwohnerzahl Deutschlands. „Der Zusammenhang ist richtig, dass steigende Migration zu mehr Straftaten geführt hat“, konstatierte aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Präsentation der Statistik. Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts, ergänzte: Ein „Rückgang der Migrationsdynamik“ könne auch einen „Rückgang der Tatverdächtigen-Zahlen“ bewirken. Es komme jedoch auch auf Lebensumstände, Bildung und wirtschaftliche Bedingungen an. So sei die Kriminalität generell in sozial schwachen Regionen höher, sagte Münch. Dort leben statistisch auch mehr Ausländer. Dass Menschen aus anderen Ländern „prinzipiell krimineller“ seien - „das stimmt so nicht“, sagte Münch.