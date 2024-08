Innere Sicherheit Ministerin Faeser will Messer mit langen Klingen verbieten

Auch der Antisemitismus in Deutschland hätte im Gefolge des Hamas-Massakers stark zugenommen. So führt die Polizeistatistik allein im ersten Halbjahr 2024 bereits 715 antisemitische Delikte auf. Darunter waren 19 Gewalttaten. Faeser wies darauf hin, dass sie das Islamische Zentrum in Hamburg verboten hätte, das enge Verbindungen zum totalitären Mullahregime im Iran unterhalten hatte. Bei anti-israelischen Protesten haben pro-palästinensische Gewalttäter nach Angaben Faesers seit dem 7. Oktober, dem Datum des Hamas-Angriffs, 171 Polizeibeamte verletzt. Gegen islamistische und antisemitische Attacken müsse der Staat mit ganzer Härte vorgehen, unterstrich die Ministerin. „Wir lassen uns von solchen Gruppen nicht einschüchtern und in unserer Lebensführung beschränken“, sagte Faeser.