Anstieg nach Pandemie 5,62 Millionen Straftaten bundesweit – Zahl steigt wieder

Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist nach dem Ende der Corona-Pandemie erstmals wieder gestiegen. Dies zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin vorstellen will und die der „Welt am Sonntag“ vorab vorliegt. Demnach wurden bundesweit 5,62 Millionen Straftaten registriert – ein Anstieg um 11,5 Prozent gegenüber 2021. Selbst im Vergleich mit 2019, dem letzten Jahr ohne Corona-Einschränkungen, liegt die Fallzahl um 3,5 Prozent höher.