Wahl-Krimi in Israel : Netanjahu steuert auf knappen Sieg zu

Wahl-Krimi in Israel

Jerusalem Netanjahu und sein Herausforderer Gantz liefern sich bei der Wahl in Israel ein spannendes Rennen. Doch insgesamt hat das rechte Lager die Nase deutlich vorn. Netanjahu steht vor seiner fünften Amtszeit.

Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine Mehrheit für das rechte Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen schien der rechtskonservative Likud von Netanjahu in einem knappen Rennen an seinem Herausforderer Benny Gantz und dessen Bündnis Blau-Weiß vorbeizuziehen.