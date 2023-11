Nahostkonflikt Im Zweifel innehalten

Denn selten standen mein Geburtsort und der meines Vaters in einem so starken Zusammenhang. Noch nie habe ich mich in meiner Heimat so fremd gefühlt. Denn ich bin kein Mensch, der sich mit seinen Gedanken und Worten gerne am Konsens vorbeibewegt. Trotzdem fühlt es sich in diesen Zeiten so an, zwangsläufig, als Mensch mit palästinensischen Wurzeln in Deutschland.