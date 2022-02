Deutsche Bundeswehr : Lindner will „eine der schlagkräftigsten Armeen in Europa“

Berlin Der Finanzminister betont die Bedeutung einer handlungsfähigen Bundeswehr. 100 Milliarden Euro sollen für die Aufrüstung bereitgestellt werden. Im normalen Haushalt will Lindner ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten.

Finanzminister Christian Lindner will, dass die Bundeswehr mit der geplanten Milliarden-Investition zu einer der schlagkräftigsten Armeen in Europa wird. „Unser Ziel, auch mein Ziel, ist, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen. Eine der am besten ausgerüsteten Armeen in Europa, weil das der Bedeutung Deutschlands, unserer Verantwortung in Europa entspricht“, sagte der FDP-Chef am Montag im ARD-„Morgenmagazin“.