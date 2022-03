Krieg, Corona, Flutkatastrophe : Sechs Strategien im Umgang mit Angst

Analyse Erst Schockstarre, dann Hamsterkäufe – zwei Jahre Pandemie und ein Monat Krieg zeigen: Der Umgang mit Krisen verläuft in bestimmten Phasen. Wie sie ablaufen und warum der Zustand dieser Dauerschleife langfristig gefährlich werden könnte.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Wäre Angst eine Farbe, wäre sie vermutlich rot, wie ein Alarm, eine Warnung, ein auffälliges Signal. Vielleicht wäre sie auch schwarz, wie das Unheimliche, das Schwere, das Ungewisse. Wahrscheinlich aber hätte sie die verschiedensten Facetten, wie auch die Gefühle, die sich hinter dem Begriff verbergen und die sich höchstens körperlich eindeutiger fassen lassen: erhöhter Puls, erweiterte Pupillen, Schwindelgefühl, Schwitzen, Frieren oder Zittern.

Selten gab es objektiv so schwerwiegende und zeitlich geballte Gründe, Angst zu haben. Zwei Jahre Jahrhundertpandemie, die Leben auslöscht und Existenzen zerstört, und vor wenigen Wochen noch im Begriff war, endlich abzuklingen. Dann begann der Krieg mitten in Europa, der mit seiner möglichen atomaren Bedrohung unmittelbar anknüpft an einen Gefühlszustand, der weiter den Alltag zu bestimmen droht. Ein Alltag, aus dem die Angst langsam verschwand, wie die tiefenpsychologische Studie des Kölner Rheingold-Instituts belegt. „Die Nation befand sich vor Kriegsbeginn eher in einem Zustand der Melancholie – abwartend, antriebslos, hoffnungslos“, sagt Institutsgründer Stephan Grünewald. Zwei Drittel der Befragten hätten angegeben, Vorsichtsmaßnahmen beizubehalten; nur 9,1 Prozent wollten versuchen, alles nachzuholen, und besonders ausgelassen feiern oder shoppen.

Info Die Angst der NRW-Bürger zeigt sich auch in Zahlen Foto: grafik Die eng getakteten Krisen in der Welt belasten einen Großteil der Bevölkerung. Das zeigten auch die Antworten im jüngsten „NRW-Check“, einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von 39 Tageszeitungen des Bundeslandes im Vorfeld der Landtagswahl.

Nun kippt die „Melancovid“-Stimmung, wie Grünewald sie nennt, erneut zurück in ein Klima der Angst. Und war die Pandemie in ihrer Bedrohlichkeit gewissermaßen kalkulierbarer für den Einzelnen, wirbelt der Krieg die Gemengelage buchstäblich durcheinander. Da ist die diffuse Angst der Deutschen vor einem Dritten Weltkrieg und vor Atombomben, vor steigenden Energiepreisen und um die eigene Existenz, schlicht vor der Ungewissheit der Zukunft. Da ist aber auch die nackte Angst der Ukrainerinnen und Ukrainer, der Russinnen und Russen: Die Angst um Söhne, Väter und Brüder, die in den Krieg ziehen müssen. Die Angst um Frauen und Kinder, die eine gefährliche Flucht ins Ungewisse bewältigen. Die Angst der Privilegierten in Europa steht plötzlich in Konkurrenz zur Angst der direkten Betroffenen. Welche Angst wiegt schwerer und wer wollte darüber urteilen?

Klar sollte sein: Der Verweis auf das Leid anderer lindert eigenes Leid nicht. „Jede Angst angesichts des Krieges ist berechtigt“, sagt Grünewald. Beim Thema Angst beobachteten die Forscher ein wiederkehrendes Muster: Stürzt eine Krise die Menschen in eine Schockstarre, gebe es sechs Strategien, damit umzugehen – die in ihrer Abfolge logisch und zeitlich aufeinander aufbauten.

Zunächst gibt es demnach ein enormes Informationsbedürfnis, die Menschen konsumieren oft und viele Nachrichten, kennen kaum ein anderes Thema, arbeiten sich tief in die Themen ein. Die Bedrohung wird präsenter und damit auch das Gefühl der Ohnmacht – Experten sprechen vom Phänomen „down scrolling“. Nach etwa ein bis zwei Wochen beginnt mit dem Dosieren des News-Konsums die „Normalitätsbeschwörung“ wie es die Marktforscher nennen. Die Krise wird ausgeblendet durch Hineinstürzen in die Arbeit oder private Ablenkungsmanöver – teils verbunden mit einem schlechtem Gewissen. Dem wird in Phase drei der „Selbstwirksamkeit“ entgegengesteuert: Menschen spenden, engagieren sich, motivieren andere dazu. Der Austausch mit anderen über die Lage, Solidaritätsbekundungen aller Art wie der Besuch von Demonstrationen sind der nächste Schritt der Krisenbewältigung – durch Aktivität die Ohnmacht überwinden.

Was dann aus Sicht der Psychologen folgt, ist das, was derzeit in den Supermärkten zu beobachten ist, ähnlich wie im ersten Corona-Lockdown 2020: Für Grünewald sind es „Fluchtüberlegungen, gedankliches Kofferpacken“, das Hamstern und Horten von Waren sei ebenfalls eine Form, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Oft hätten die Vorräte nicht nur einen realen Hintergrund (Sonnenblumenöl als vermeintlicher Spritersatz), sondern auch einen symbolischen (Öl als Schmiermittel gegen die Starre). Sechste Phase der Angstbewältigung sei das Hoffen auf höheren Beistand gegen das Böse. Kann das russische Volk Putin aufhalten, die Weltgemeinschaft oder vielleicht China?

„All diese Strategien sind Versuche, die Angst auszublenden“, sagt Grünewald. Und das Ausblenden werde zunehmen, je länger der Krieg andauere. Die Angst käme künftig wie bei der Corona-Pandemie eher wellenartig: Menschen könnten wieder Urlaub machen, die Normalität des Krieges würde in ihrem Leben Einzug halten. Immer wieder werde das Grauen sie aber ereilen.

Ähnlich ist es mit der Pandemie. Nicht nur die Rekordinfektionszahlen von täglich einer viertel Million erwecken den Anschein der endgültigen Durchseuchung, bei der man sich nur noch fragen kann, wann sie einen trifft, nicht ob. Auch die meisten wegfallenenden Maßnahmen dürften die Menschen in ihren Ängsten wieder bestärken. Zumal die Impfung zwar auf einen milderen Verlauf hoffen lässt, aber nicht (mehr) auf ein Leben in alter Freiheit.