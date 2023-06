Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer Obergrenze für Asylanträge sollte bei 200.000 liegen

Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr rund 244 000 Anträge auf Asyl in Deutschland gestellt. In diesem Jahr waren es demnach allein bis April mehr als 110 000 Anträge. „Wir wollen solidarisch sein, aber wir kommen an die Grenzen dessen, was möglich ist“, sagte Kretschmer. Man sei auf dem Weg zu 400 000 bis 500 000 Anträgen. Deutschland müsse handeln. „Und wenn dazu eine Gesetzesänderung notwendig ist, muss man das auch tun.“