Krankheitswelle in Deutschland Mediziner sehen deutliche Zunahme von Atemwegserkrankungen

Er rief Eltern zu Gelassenheit auf. „Ich appelliere an die Eltern, ihre Kinder nicht zu sehr abzuschirmen aus Sorge vor Ansteckungen. Außer für Risikopatienten macht es derzeit keinen Sinn, eine FFP2-Maske zu tragen“, sagte er und richtete sich damit gegen den Aufruf von Lauterbach. „Damit zieht man die Nachholeffekte nach den Corona-Jahren nur in die Länge, die es bei der Immunisierung der Gesellschaft noch immer gibt. Es wäre gut, wenn wir wieder zu einem normalen Maß an Ansteckungen und Krankheitsverläufen kämen“, sagte Fischbach. „Wer sein Kind übermäßig schützen will vor Ansteckungen, schadet ihm langfristig, weil sich das Immunsystem nicht ordentlich aufbauen kann“, so der Kinderarzt. Die Lage bei der Arzneimittelversorgung für Kinder und Jugendliche habe sich etwas entspannt. „Abgesehen von einigen Antibiotika sind mir derzeit keine größeren Engpässe etwa bei Fiebersäften oder anderen Standardprodukten bekannt“, sagte Fischbach.