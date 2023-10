Mitglieder-Rekorde bei der GKV Was die steigende Zahl von Versicherten für die Krankenkassen bedeutet

Interessant sei es nämlich so, sagte Knop weiter, dass der durchschnittliche ukrainische Geflüchtete verhältnismäßig geringe Ausgaben für die Krankenkassen hervorrufe. „Flüchtlinge aus Ukraine verursachen im ersten Jahr nach ihrer Ankunft in Deutschland circa die Hälfte der Krankheitskosten einer beziehungsweise eines Durchschnittsversicherten vergleichbaren Alters“, betonte Knop. Für 2022 gehe er davon aus, dass die Einnahmen die Ausgaben daher „mindestens decken“. Folge man diesen Zahlen, dann hätten die Kassen im vergangenen Jahr kein zusätzliches Minus durch die Betreuung ukrainischer Geflüchteter eingefahren. Wie sich die Situation in Zukunft entwickle, hänge allerdings auch davon ab, wie viele Flüchtlinge dauerhaft in Deutschland blieben, erklärte Knop.