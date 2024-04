Gesetzentwurf liegt vor Bund und Länder beraten wieder über Krankenhausreform

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Mittwoch erneut mit den Ressortchefs der Länder über die geplante Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland beraten. Dafür liegt nun ein Gesetzentwurf vor. Lauterbach habe am Wochenende „endlich“ seinen Entwurf übermittelt, sagte Bayerns Ressortchefin Judith Gerlach (CSU) der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch) vor den Gesprächen. Die Länder sähen nach wie vor an vielen Stellen dringenden Änderungsbedarf. „Ich erwarte, dass Lauterbach die Bedenken und Bedürfnisse der Länder ernst nimmt.“