Gesetz muss noch durch den Bundesrat Bund setzt auf weitere Fortschritte für Krankenhausreform

Der Bund setzt auf weitere Fortschritte mit den Ländern auf dem Weg zu einer geplanten Krankenhausreform. Dazu vorgebrachte Kritikpunkte seien lösbar, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Gesundheitsministeriums in Berlin vor erneuten Beratungen der Ressortchefs von Bund und Ländern an diesem Donnerstag. Man bewege sich nun auf die Zielgerade zu, um aus einem Arbeitsentwurf einen Referentenentwurf für das vorgesehene Gesetz zu machen. Bayern dämpfte indes Hoffnungen auf eine zügige Einigung. Ein überarbeiteter Entwurf des Bundes sei „reine Kosmetik“, sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München.