Kritik aus den Ländern hält an Kabinett beschließt Krankenhausreform

Doch die Reform ist in Teilen heftig umstritten, auch wenn sie von medizinischen Fachverbänden, Wissenschaftlern und anderen Experten begrüßt wird. So ist das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern, denn die Bundesländer laufen Sturm. Sie fürchten hohe Kosten, Bürokratie und ein Kliniksterben vor allem auf dem Land. Lauterbach hat die Reform so gestaltet, dass sie ohne Zustimmung des Bundesrats umgesetzt werden kann – allerdings können die Länder die Umsetzung durch Anrufung des Vermittlungsausschusses verzögern. Einige Länder erwägen auch eine Verfassungsklage. So oder so soll die Reform ohnehin nur schrittweise umgesetzt werden, Lauterbach rechnet mit zehn Jahren.