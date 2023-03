Viele Infektionen Krankenhäuser kämpfen mit Personalengpässen durch Corona

Corona-Beschränkungen gibt es kaum noch, doch das Virus ist weiterhin weit verbreitet. Besonders in den Karnevalshochburgen gab es zuletzt wieder Ausbrüche. Doch auch in anderen Regionen kämpfen die Krankenhäuser coronabedingt vor allem mit einem Problem: Personalmangel wegen infizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir haben im Abwassermonitoring beispielsweise in Köln um Karneval herum eine hohe Viruslast gesehen, die nicht dazu geführt hat, dass wir ungewöhnlich viele Covid-Patienten in die Kliniken haben aufnehmen müssen“, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis.