Kramp-Karrenbauers Ringen um die Kanzlerkandidatur : Keine Atempause

Die angeschlagene CDU-Chefin muss jetzt hart kämpfen, um Kanzlerkandidatin zu werden. Ein Sommer der Entscheidung.

Im CDU-Präsidium gibt es einen neuen weißen Elefanten. Jenen imaginären Dickhäuter, über den aus Scheu vor mieser Stimmung keiner offen spricht. Lange war er das Synonym für die Flüchtlingspolitik der ehemaligen Parteivorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel. Derzeit steht er für die schlechten Umfragewerte der Partei und ihrer Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die 56-Jährige hatte einmal die Messlatte bei mindestens 35 Prozent angesetzt. Jetzt dümpelt die Union bundesweit bei etwa 26 Prozent vor sich hin – gleichauf mit den Grünen. Kramp-Karrenbauer selbst rutschte vorige Woche auf ihren bisher schlechtesten Wert im ARD-„Deutschlandtrend“, nur 22 Prozent der Befragten sind demnach derzeit mit ihrer Arbeit zufrieden. In der Präsidiumssitzung am Montag in Berlin wurde das Thema ausgespart, berichten Teilnehmer. Anschließend fasste ein CDU-Mann die Bewertung der Entwicklung aber mit diesem einen Wort zusammen: „verheerend“.

Die parlamentarische Sommerpause bis Anfang September ist für Kramp-Karrenbauer so gut wie gestrichen. Schon im Juni hatte sie wegen der anstehenden Verhandlungen mit der SPD über die gesetzliche Umsetzung der Klimaziele bis 2030 erklärt: „Die Sommerpause wird bei uns keine Pause, sondern eine richtige Arbeitsphase.“ Es bleibt ihr nur eine kurze Verschnaufpause, ein paar Tage Urlaub - aber stets auf Abruf. Dabei müsste Kramp-Karrenbauer nach all den Monaten der Krisen und Wechsel dringend einmal richtig auftanken - und nachdenken. Dass sie mehr Zeit für Strategieplanung und Krisenmanagement braucht, dürfte ihr spätestens seit Mai klar sein. Während sie im Europawahlkampf viel zu viele Termine wahrnahm, rollte ein recht unglücklicher Umgang der Partei mit dem Youtube-Video „Zerstörung der CDU“ über sie hinweg.

Vor einem Jahr während der Existenzkrise der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU schrieb sie als damalige Generalsekretärin noch Brandbriefe an die Parteimitglieder. Offen, transparent, schonungslos nach innen und außen. Das vermittelte Stärke und Selbstbewusstsein. Die Abteilung Attacke beherrscht sie weiterhin, aber es wirkt mitunter überzogen wie bei ihrer Formulierung, dass Europa eine „Verfassungskrise“ drohe, wenn die deutschen Sozialdemokraten mit dafür sorgten, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin durchfällt. Chaos, Blamage, Verwerfungen – Ja. Aber Verfassungskrise? Der Europäische Rat würde sich kaum verweigern, einen neuen Vorschlag zu machen.

Kramp-Karrenbauers Liste der Probleme ist lang. Sie will einen nationalen Klimakonsens aushandeln. Bis Mitte September soll es ein Konzept geben. Noch hat die Union keine klare Position. Die einen lehnen eine CO2-Bepreisung ab, die anderen sind dafür. Kramp-Karrenbauer liegt irgendwo dazwischen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt: „Wenn Frau Kramp-Karrenbauer einen nationalen Klimakonsens will, dann sollte sie ihre Parteifreunde, die CDU- und CSU-Minister, dazu aufrufen, ihren Anteil für ein funktionierendes Klimaschutzgesetz zu leisten.“ Die SPD habe konkrete Vorschläge gemacht. „Die Union steht immer noch auf der Bremse.“ Sie müsse sich endlich sortieren. Sortieren muss sich die Koalition auch bei der Grundrente, die die SPD entgegen dem Koalitionsvertrag ohne Bedürftigkeitsprüfung durchsetzen will.

Für den Bundesparteitag der CDU im November in Leipzig bereitet Kramp-Karrenbauer eine „Digitale Charta“ vor und für den Prozess des neuen Grundsatzprogramms der Christdemokraten die „Antwort-Tour“ 2020 auf die „Zuhör-Tour“ 2018. Was eine Kanzlerkandidatur betrifft, für die sie als Parteichefin das erste Zugriffsrecht reklamiert, muss sie aber vor allem die Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst überstehen – das heißt, dass die CDU in Sachsen, Brandenburg und Thüringen stärker als die AfD bleiben muss, mit ihr keine Kooperation eingeht und in Dresden an der Regierung bleibt.

Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsbundestagsfraktion, Christian von Stetten, sagt unserer Redaktion: „Sollten weitere CDU-Wahlniederlagen folgen, stellt sich die spannende Frage, wen die CDU-Mitglieder dafür verantwortlich machen: Ist die Bundeskanzlerin, die Parteivorsitzende oder sind regionale Gründe für den Misserfolg verantwortlich?“ Das heißt übersetzt, Kramp-Karrenbauer müsste versuchen, Misserfolge im Osten bei Merkel zu verorten, die dort im Bundestagswahlkampf 2017 niedergebrüllt worden war.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) schlägt derweil erneut vor, dass die Union im Bund eine Minderheitsregierung bilden soll, falls die SPD aussteigt. Diese Nervosität in der großen Koalition wird im Sommer nicht verschwinden, eben auch weil es keine Atempause gibt. Es sieht vielmehr nach einem Sommer der Entscheidung aus.

