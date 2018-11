Kramp-Karrenbauer kündigt Rückzug als Generalsekretärin an

Berlin CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wird nicht erneut als Generalsekretärin kandidieren - egal wie das Rennen um den Parteivorsitz ausgeht. Das sagte sie bei der offiziellen Bekanntgabe ihre Kandidatur zur CDU-Chefin.

"Mein Amt als Generalsekretärin wird auf jeden Fall auf dem Parteitag enden", sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin. Sie wolle der Partei dafür als Vorsitzende mehr Gehör verschaffen. In den vergangenen Jahren seien viel zu häufig in der Regierung politische Entscheidungen getroffen worden, die von der CDU dann mit oder ohne Widerstand akzeptiert worden seien, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin bei einer Pressekonferenz, auf der sie ihre Bewerbung um den Parteivorsitz erläuterte.